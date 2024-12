"A viale Vittorio Veneto serve un restyling"

Sistemazione dei marciapiedi, pista ciclabile, riorganizzazione dei parcheggi e della viabilità, salvaguardia degli alberi: sono queste le misure maggiormente richieste da coloro che, in queste settimane, hanno preso parte al percorso di ascolto dei cittadini dedicato alla riqualificazione di viale Vittorio Veneto, organizzato dal Comune di Vignola con il supporto della società Poleis.

A darne notizia è stata la stessa amministrazione comunale, che continua: "Mercoledì si è tenuto, nella sala consiliare del municipio, l’incontro di "restituzione" degli elementi raccolti, tra ottobre e novembre, nel corso dei due incontri con i residenti e con i commercianti e tramite i questionari rivolti alle scuole della zona e ai cittadini. In totale hanno partecipato 418 persone: 35 i cittadini che hanno preso parte al workshop aperto, 11 i commercianti che hanno animato il focus group dedicato, 276 i genitori e il personale delle scuole che si trovano sul viale (elementari Aldo Moro e plesso multiscuole Barozzi) e 96 i cittadini (residenti, commercianti e city user) che hanno compilato il questionario".

"Siamo particolarmente soddisfatti – conferma l’assessore alla Democrazia e Partecipazione, Enrico Panini – dell’ampia partecipazione. Hanno interagito sul tema, sia in presenza che compilando questionari, tutte persone che vivono e frequentano questo viale. Il viale è attraversato dal trasporto pubblico e da quello privato, su di esso insistono scuole e attività commerciali e il tema della vivibilità dell’area è particolarmente sentito. Tutti i partecipanti hanno spiegato le criticità che hanno rilevato e quali sono, dal proprio punto di vista, le necessità principali sulle quali intervenire".

"Mi sembra che gli esiti – ha aggiunto Niccolò Pesci, assessore alla viabilità - ci restituiscano una visione chiara di quelli che sono i desiderata di chi vive e lavora in zona. Ora l’Amministrazione approfondirà le richieste e nel corso del 2025 si metterà alla ricerca delle risorse necessarie per commissionare uno studio preliminare per intervenire sull’area. Le risposte date dai cittadini saranno la base per gli indirizzi da fornire ai progettisti. Quest’anno, comunque, siamo già venuti incontro a una delle necessità che ci erano state più volte sollecitate: è stato rifatto il manto stradale nel tratto del viale compreso tra gli incroci con via della Pace e via Montanara e sulla rotatoria del Gessiere".

Marco Pederzoli