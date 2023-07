A Zocca un murale dedicato a Massimo Riva

Un anno fa realizzarono il murale dedicato a Vasco, in centro a Zocca, sulla parete di un fabbricato nel cuore di via Mauro Tesi. Ieri sera, gli stessi street artist Roberto e Lisa di Camaiore, avevano quasi ultimato la seconda opera a Zocca, questa volta in memoria di Massimo Riva, l’amico e chitarrista del Blasco. Questa mattina, le ultime pennellate. Misura 8 metri di lunghezza e 2,5 di altezza e si trova all’ingresso al piano interrato del municipio, a fianco della scuola di musica Massimo Riva Teatro puntocom. È tutta in bianco e nero. "Una scelta stilistica, mi piace molto di più", commenta Roberto. Spicca un primo piano del volto di Massimino e da una sua mano sbuca un particolare di una chitarra. "Questo muro di cemento non era molto bello — affermano i due artisti –, il nostro è un intervento anche di miglioramento. Ora bisognerà rendere il murale più visibile, con indicazioni anche sulla strada o nel terrazzo del municipio. Avrà vita lunga quest’opera, abbiamo utilizzato vernice da facciate, poi qui il sole arriva solo un paio d’ore al giorno. Auspichiamo che Vasco venga a vederla e che vi apponga la firma, come speriamo faccia su quella a lui dedicata. Abbiamo lasciato un apposito spazio bianco". In casa Riva hanno visionato e approvato il bozzetto e seguito l’opera mentre prendeva forma. "Sono contenta — commenta Claudia Riva, sorella di Massimo –. É bella l’idea ed è bello che sia stata fatta di fianco all’ingresso della scuola di musica. Vasco è stato informato di questo murale, perché fa parte della scuola di musica che lui ha voluto fortemente. Con lui condividiamo tutto". Soddisfatto il sindaco Federico Ropa. "Con questo murale — spiega il primo cittadino — vogliamo dare maggiore risalto a Massimo Riva, zocchese molto importante, e nel contempo si valorizza la scuola di musica che porta il suo nome. È un’opera che nasce dalla passione e dalle competenze dei due artisti e dal confronto con i famigliari di Riva. La scelta del bozzetto, la collocazione e la frase, perché vi sarà posta una frase di Massimo, sono state concordate con la famiglia di Riva". ‘Zocca città della musica’, ma non solo. Il sindaco vorrebbe dar vita a una sorta di ’Walk of fame’, con murales dedicati ai personaggi famosi del luogo.

"Ne ho parlato con i due artisti. Siamo fortunati perché a Zocca abbiamo una storia culturale, artistica e musicale incredibile, con personaggi illustri dell’oggi e del passato che sarebbe importante far emergere".

Ne citiamo alcuni: i musicisti Bononcini, il giurista e politico Bondigli, il pittore Mauro Tesi detto il Maurino, oltre ai contemporanei Maurizio Cheli, astronauta, lo scrittore Marco Santagata e Lorenzo Galluzzi, biologo.

