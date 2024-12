Aborto, scontro tra Pd e Popolo della Famiglia

"Eravamo in tanti, appartenenti come noi alla Rete Pro-Choice, insieme ad associazioni, cittadini, attivisti, sabato, davanti al Policlinico, per difendere un principio fondamentale, quello dell’autodeterminazione delle donne davanti alla scelta di praticare o meno l’interruzione di gravidanza". A dirlo, contestando il presidio dei Pro-Vita, è Patrizia Belloi, portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche che fa presente come "la Legge 194 è una norma dello Stato, che va difesa". Poi l’appello alle istituzioni, "per ’zone cuscinetto’ intorno ai presidi sanitari, dove non sia possibile esercitare alcun tipo di ostracismo e stigma". Mirko De Carli, portavoce nazionale del Popolo della Famiglia, replica: "Nuovamente il Pd si mostra per ciò che è. Un movimento sottomesso alla cultura materialista ed abortista, privo di qualsiasi rispetto per il valore della vita. Ribadiamo la libertà di poter manifestare il proprio pensiero; è evidente che il Pd teme che difende la vita".