Abusi sessuali, condannato a 4 anni

Aveva raggiunto alcuni amici a casa, a Vignola, pare per consegnare loro alcune dosi di droga. Una volta all’interno, però, aveva iniziato a litigare con il fidanzato di una 35enne, picchiandolo e chiudendolo fuori casa. Dopo di che aveva immobilizzato la donna e l’aveva costretta a subire atti sessuali, trascinandola in camera per i capelli. L’uomo, un tunisino 32enne, è stato condannato ieri a 4 anni e due mesi di carcere nel processo con rito abbreviato. L’episodio è accaduto nell’agosto 2022. Secondo le accuse, l’imputato dopo aver discusso con il compagno della vittima, aveva inizialmente costretto anche il proprietario di casa a subire violenza sessuale per poi, appunto, trascinare la donna in camera da letto.

L’avvocato della parte civile, il legale Mary Larossa, sottolinea: "Giustizia è stata fatta ma le ferite inferte alla sua anima non se ne andranno mai. Occorre lavorare sulla prevenzione".