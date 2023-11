Abusivi nel casolare abbandonato. Scatta il blitz: salvati cani maltrattati

Blitz domenica scorsa, sulle colline di Savignano, in un casolare abbandonato (oggetto di ordinanza comunale di sgombero per motivi di sicurezza ed igiene). Tutto inizia quando i carabinieri, su richiesta del 118, intervengono presso l’edificio in via Che Guevara, dove una donna aveva allertato i soccorsi per un malore. Giunti sul posto, i militari hanno identificato quattro persone che occupavano abusivamente lo stabile, per poi favorirne le cure e il successivo allontamento, anche a loro tutela. Sono tuttora in corso le verifiche, da parte degli inquirenti, riguardo ai rapporti che intercorrono tra gli occupanti e alle modalità di permanenza in questo immobile. Durante l’operazione, come ha riferito lo stesso sindaco di Savignano, Enrico Tagliavini, sono stati portati in salvo ben 11 cani di razza pitbull, "visibilmente maltrattati" e tenuti in una situazione di grande degrado.

Tutti gli 11 animali sono stati trasferiti presso il canile "Il Giovanetto" di San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, con cui è convenzionato il Comune di Savignano. Un dodicesimo cane, invece, evidentemente non ce l’ha fatta ed è stato trovato già morto sul posto quando sono arrivate le forze dell’ordine. Sempre nei pressi di questo casolare sono state trovate anche una decina di galline, affidate ora momentaneamente al sindaco, in attesa di una sistemazione definitiva.

Nell’immobile, che avrebbe dovuto appunto essere già disabitato, sono stati posti i sigilli. L’occupante più "abituale", è stato denunciato per maltrattamento di animali. Il sindaco Enrico Tagliavini, che per questa operazione è rientrato in tutta fretta da San Marino, dove comunque a una gara di nuoto ha fatto in tempo a vincere 2 medaglie d’oro e 1 d’argento, ha commentato: "Ringrazio i carabinieri per l’intervento, che va così a sanare una situazione che, tramite apposita ordinanza, avevamo evidenziato da tempo.

Ringrazio anche il vicesindaco che, durante la mia assenza, si è occupato di gestire tutte le operazioni di competenza dell’amministrazione comunale".

