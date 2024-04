Accoglienza minori, tensione nella struttura . Operatrice aggredita: forze dell’ordine sul posto

Ancora tensioni all’interno delle strutture di accoglienza dei minori non accompagnati. Nel week end, infatti, si è verificato un episodio di violenza all’interno di una struttura situata in via Ragazzi del 99, a gestione Ceis. Pare per motivi banali, legati alla difficile convivenza nella struttura, uno dei ragazzi è andato in escandescenza e, all’improvviso, ha aggredito una delle operatrici del centro. Fortunatamente però la situazione non è precipitata perché gli altri giovanissimi ospiti, assistendo alla scena, sono prontamente scattati e sono intervenuti a difesa dell’operatrice. Nel frattempo, i colleghi della donna aggredita dal ragazzo hanno dato l’allarme,

Sul posto sono quindi intervenute le forze dell’ordine e, una volta sedati gli animi, la situazione è tornata con molta fatica alla normalità.

Nei confronti degli ospiti non è stato assunto alcun provvedimento: grazie all’intervento degli altri minori, infatti, nessuno ha fortunatamente riportato ferite nonostante sia scoppiata una rissa tra gli ospiti legata proprio alla volontà, da parte della maggior parte dei ragazzi, di difendere l’operatrice vittima dell’aggressione.

Nei mesi scorsi sono stati numerosi gli episodi di tensione e violenza all’interno dei centri di accoglienza, legati soprattutto alla presenza di gruppi di minori stranieri non accompagnati di origine tunisina.

A gennaio, nel centro di accoglienza di via Martiniana, quattro minori tunisini avevano aggredito altri due giovani pakistani sempre per motivi legati alla convivenza non sempre facile nelle strutture.

Sul posto era intervenuta la polizia che aveva poi denunciato i responsabili. Qualche mese prima, a settembre, un altro ospite, a seguito di un violento diverbio, aveva estratto un coltello e aggredito un altro ospite per poi prendere a pugni un altro ragazzo. Fortunatamente nessuno dei minori aveva riportato gravi lesioni.

