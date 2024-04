Accoltellato in Largo Garibaldi, preso l’aggressore

Modena, 26 ottobre 2015 - Pochi millimetri appena e quello di sabato pomeriggio a ridosso del Teatro Storchi, vero le 13, sarebbe stato un omicidio. IL VIDEO

La polizia (squadra volante e posto di polizia centro) ha arrestato il 31enne tunisino, M.J., clandestino, per il ferimento del connazionale M.H., coetaneo e connazionale (pregiudicato). L’accusa è di tentato omicidio.

L’accoltellamento, stando a quanto trapela dalle indagini in corso, sarebbe da inquadrare in un regolamento di conti legato alla gestione dello spaccio di eroina nella zona di Largo Garibaldi e vie adiacenti. Il 31enne ferito è ricoverato in prognosi riservata: la coltellata che lo ha centrato in pieno all’altezza delle costole ha toccato, e perforato, il pericardio. Dunque, pochissimi millimetri in più ed il 31enne tunisino non si sarebbe più rialzato da terra.