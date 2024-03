Addetto al deposito per carico e scarico Il Centro per l'Impiego di Castelfranco annuncia l'opportunità di lavoro per un addetto/a magazzino con esperienza motori o giovani sotto i 29 anni. Requisiti: conoscenza programmi Windows, Word, Excel e patente B. Candidature entro il 2 marzo 2024 su www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it.