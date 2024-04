Addetto allo stampaggio di materie plastiche

Un’azienda di Carpi è alla ricerca di un addetto/a allo stampaggio di materie plastiche, preferibile con esperienza. La persona da assumere dovrà utilizzare macchine per lo stampaggio e robot CNC. Ai fini della assunzione si chiarisce che saranno preferiti profili di candidati/e che abbiano conseguito un di titolo di studio o qualifica professionale attinente alla ricerca. Sarà proposto un contratto di lavoro a tempo determinato e con orario tempo pieno. Sempre a Carpi la New Clip Design di Cimelli Patrick ricerca un grafico/a per progettare, modificare file vettoriali. E’ previsto l’utilizzo di computer grafica: programma indesit/illustrator. Requisiti richiesti: titolo di studio attinente al profilo, conoscenza lingua inglese, Pat. B e auto. Contratto di lavoro a tempo determinato, part time di 20 ore settimanali. In entrambi i casi inviare le domande entro l’8 aprile tramite il portale o nell’app LavoroXTe.