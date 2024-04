Addio a Cirilla Veronesi, la tabaccaia di Sorbara

Cirilla Veronesi, familiarmente nota per gli abitanti di Sorbara come "Rilla", un diminutivo dietro al quale si nascondeva tuttavia una tempra di donna forte e salda nei suoi principi, se ne è andata. Il decesso risale alla vigilia del giorno della Liberazione. Aveva 99 anni era prossima ormai al traguardo del secolo. "Avrebbe compiuto 100 anni il 4 luglio e in paese – ci dice la sindaca Tania Meschiari - si stava già pensando di farle una festa in occasione del centesimo compleanno". Rilla non potrà avere testimonianza dell’affetto che la popolazione di Sorbara, e non solo, nutriva per lei, ma in queste ore i messaggi postati sui social e di quanti si stanno recando a porgere le proprie condoglianze al figlio Giulio e alle nipoti sono la prova di un sentimento profondo, autentico che legava questa donna alla sua gente. "Quale sorbarese non ha un ricordo che la riguarda? – ha scritto la sindaca - Quando da bimba uscivo da scuola e mia nonna Adele mi veniva a prendere, avevamo sempre un motivo per entrare nel negozio della Rilla. Si facevano due chiacchiere, un pettegolezzo e si andava a casa. Ricordo ancora il profumo del ragù che cuoceva e sfrigolava dietro la tenda che aveva alle spalle del bancone o del caffè che offriva ai suoi clienti. Ricordo quando stavamo in fila, noi che non dovevamo comprare le sigarette, e ci ripeteva che in una tabaccheria la precedenza era per chi doveva comprare da fumare! Rilla, ci mancherai e se negli ultimi tempi era difficile vederti in negozio, sapevamo che tu eri comunque dietro quella porta!". Il negozio della Rilla era, infatti, la tabaccheria della frazione, uno storico punto di ritrovo, una meta per molti che ha continuato ad essere così anche quando la gestione è stata passata al figlio, ben sapendo che ovunque ci si muovesse tra quelle pareti si avvertiva comunque la presenza". I funerali in forma civile si svolgeranno domani alle ore 9 partendo dall’abitazione di via Ravarino Carpi, 141, da dove raggiungeranno direttamente l’Ara crematoria di Modena.

Alberto Greco