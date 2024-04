Addio a Elio Filippini: "Un riferimento"

Perde un ‘luminare’, il distretto ceramico. Giovedi è infatti mancato Elio Filippini, 61 anni, volto ben noto nel settore. Dopo la laurea in ingegneria meccanica all’Università di Bologna, Filippini ha lavorato per trent’anni in Sacmi Forni (oggi Sacmi Forni & Filter S.p.A.), azienda del gruppo imolese. Aveva cominciato la sua attività presso l’Ufficio Tecnico diventandone vicedirettore, poi era stato nominato del reparto R&D, fino a ricoprire, dal 2018, la carica di Direttore dell’Assistenza Clienti.

I funerali si svolgeranno domani alle ore 15 presso la Chiesa Parrocchiale di San Faustino, a Modena.