"Addio Matteo, che dolore. Conoscerti è stato un onore"

"Era un bravissimo ragazzo che ho avuto il piacere di conoscere e veder lavorare nelle sue amate campagne". Il sindaco di Savignano Enrico Tagliavini ricorda anche sui social Matteo Paganelli, il giovane che avrebbe compiuto 22 anni ad agosto, morto nell’incidente avvenuto venerdì a Guiglia, in via Passo Brasa. "Con immenso dolore – ha scritto il sindaco – ho appreso la tragica notizia. A nome dell’intera amministrazione comunale e mio personale, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità di Garofano in questo momento di profondo dolore. La sua scomparsa rappresenta una perdita immensa per tutti noi".

Lo schianto, terribile, si è verificato nel pomeriggio in località ’ippocampo Sofia’, a Guiglia. La moto su cui viaggiava Matteo si è scontrata frontalmente contro il mezzo che sopraggiungeva dalla direzione opposta e ha preso fuoco a causa del violentissimo impatto.

Il corpo del ragazzo è stato sbalzato a metri di distanza e purtroppo nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi non c’è stato nulla da fare. Tanti i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia Paganelli, molto conosciuta tra Marano e Savignano.