Aggiornamento delle tecnologie biomediche

All’importante rinnovo strutturale si accompagna un altrettanto imponente aggiornamento per quanto riguarda le tecnologie biomediche a disposizione dei professionisti e l’innovazione digitale. Sono infatti in corso di acquisizione nuove strumentazioni per la radiografia ossea, due risonanze magnetiche , ecografi, mammografi, sistemi telecomandati e una Tac, per oltre 10 milioni di euro a piano investimenti Ausl. A queste si aggiungono i quasi 19,48 milioni di euro a disposizione dell’Aou per le tecnologie biomediche che hanno consentito di acquistare diverse apparecchiature per ammodernare il parco tecnologico. Per gli interventi Pnrr sulle Tecnologie biomediche sono state istallate diverse strumentazioni e sono in corso di acquisizione nuove tecnologie informatiche. Il 22 di aprile è stata installata la nuova Tac a Baggiovara, il 16 maggio ha cominciato a funzionare il nuovo Acceleratore Lineare per la Radioterapia del Policlinico. Sono stati, inoltre, installati 2 ecografi, 1 mammografo, 1 tavolo telecomandato per radiografia e radioscopia viscerale nel 2023, ed è stata completata la progettazione esecutiva delle opere di installazione di 6 diagnostiche digitali RX, 1 mammografo digitale e 2 ulteriori tavoli telecomandati, in corso affidamento lavori. È stato concluso un intervento specifico caratterizzato dall’acquisto di diversi software per radioterapia al fine di garantire trattamenti oncologici sempre più mirati e puntuali oltre che a tecnologie da impiegare nelle aree critiche e chirurgiche, sia al Policlinico, sia all’Ospedale Civile. Infine grazie a 12 milioni e 500mila l’Ausl acquisirà anche nuove tecnologie informatiche per implementazione, aggiornamento e adozione di strumenti avanzti per la completa digitalizzazione dei processi clinici comprensivo dei software medicali dedicati alla refertazione specialistica.