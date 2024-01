Aggredì i carabinieri. Giovane condannata

Si erano conosciuti in chat e avevano deciso di incontrarsi. Al termine della serata, però, la ragazza aveva chiesto un ‘regalino’ in denaro al suo accompagnatore. L’uomo si era rifiutato di consegnare alla giovane denaro e ne era nata una furibonda lite, al termine della quale lo stesso aveva poi denunciato la ragazza per tentata estorsione. Ieri, al termine del processo, la giovane è stata assolta dalla pesante accusa ma condannata per resistenza: quella notte, all’arrivo dei carabinieri, infatti, la ragazza aveva aggredito i militari. L’episodio è accaduto la scorsa estate.