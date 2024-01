Aggredisce il padre per venti euro

Sarebbe arrivato a minacciare di morte il proprio padre, pur di farsi consegnare venti euro, che gli sarebbero serviti per poi acquistare una nuova dose di droga. È così finito con le manette ai polsi il colpo di testa di un giovane ventiseienne, andato su tutte le furie mentre si trovava a casa dei genitori e dove all’apice di una presunta crisi di astinenza si è scagliato contro il padre, aggredendolo e rivolgendogli pesanti minacce di morte se l’uomo non gli avesse consegnato appunto venti euro per comprare altro stupefacente.

Il giovane è arrivato poi a distruggere gli arredi e il mobilio della casa con calci e pugni, per poi uscire nel cortile e iniziare a prendersela anche col furgone del padre, che ha vandalizzato. Non contento, il ragazzo è quindi tornato sui propri passi e all’apice dello scatto d’ira ha tentato persino di aggredire anche fisicamente il genitore. L’uomo è riuscito ad allertare i carabinieri che hanno raggiunto tempestivamente l’abitazione: il 26enne è stato infine allontanato e trasferito in caserma per eseguire gli accertamenti di rito. Successivamente, l’indagato è stato quindi arrestato per le accuse di tentata estorsione e danneggiamento. A seguito della notifica dell’arresto all’autorità giudiziaria, il pm di turno della Procura di Modena ne ha disposto il trasferimento in carcere.