Aimag diffida la candidata Medici: "È falso che siamo in mano a Hera"

Aimag, tramite il suo ufficio stampa, ha diffuso una diffida indirizzata alla candidata Monica Medici, a firma della presidente Paola Ruggiero. "In riferimento al video pubblicizzato a mezzo social media, sulla pagina pubblica ‘Monica Medici Candidata Sindaco 2024’, La diffidiamo dal rilasciare dichiarazioni false quali: ‘Aimag è attualmente in mano ad Hera...ed Hera ha un influenza dominante può fare il bilancio consolidato e il bilancio di Aimag diventa consolidato all’interno del bilancio di Hera...". Tali dichiarazioni, infatti, non fanno altro che determinare gravissimi danni, economici e di immagine, ad Aimag. Si specifica, inoltre, che l’utilizzo anche della frase riportata per iscritto nel post ‘La gestione attuale sta cedendo il controllo pubblico ad Hera’ determina chiaramente un danno alla reputazione e all’immagine per Aimag, riportando elementi non veritieri e ingenerando false rappresentazioni, non essendoci alcuna attività di cessione del controllo o di vendita dell’Azienda. Tanto doverosamente rappresentato, La diffidiamo affinché voglia rimuovere immediatamente il detto post così come pubblicato sulla pagina summenzionata e in tutti i social media, in quanto trattasi di affermazioni erronee e ingannevoli, avvertendo sin d’ora che, in caso contrario e senza ulteriori comunicazioni, Aimag agirà direttamente in tutte le sedi penali e civili, nessuna esclusa, al fine di preservare la reputazione, l’immagine, i dipendenti, gli utenti, gli interessi economici e le attività tutte della medesima Aimag Spa e dell’intero Gruppo Aimag". "Abbiamo raggiunto il punto più basso della democrazia a Carpi", è il commento di Monica Medici.