Al 7b ’Il mistero del profumo verde’. La commedia come atto politico

Torna stasera e domani, sempre alle 21, dopo la sosta natalizia, l’ormai tradizionale appuntamento con la rassegna ‘Il cinema invisibile’, sostenuta dalla Fondazione di Modena: è in programma al Filmstudio 7b di via Nicolò dell’Abate 50, a Modena, la proiezione della pellicola francese ‘Il mistero del profumo verde’ di Nicolas Pariser.

Il film, presentato alla Quinzaine a Cannes 2022, è una commedia, un giallo, una spy story, segue un uomo in fuga, un attore della Comédie Française che è testimone diretto di un omicidio per avvelenamento occorso durante uno spettacolo. Mentre la polizia cerca di scovarlo e la misteriosa organizzazione che ha commissionato l’assassinio gli dà la caccia, una disegnatrice di fumetti si mette al suo fianco per far luce sul mistero. La loro fuga entra nel cuore della vecchia Europa, tra un rocambolesco viaggio in treno lungo il Danubio allo svelamento della verità nella cornice di un teatro ungherese.

Quello di Parisier è un film che ben racconta la teoria e la pratica del divertissement: la commedia (europea) come atto politico, la spy story per evocare Hitchcock, l’umorismo dai fumetti di Tintin. Nicolas Pariser è una conferma, i protagonisti Vincent Lacoste e Sandrine Kiberlain da applausi. Gli ingredienti per un gran film ci sono tutti.

c.mas.