"Al Cau nessuna sovrapposizione"

L’Ausl di Modena interviene dopo le rimostranze di un cittadino relative al fatto che, all’interno dell’ospedale Ramazzini, il servizio di dell’ambulatorio di Continuità assistenziale (ex guardia medica) si svolge negli spazi del day service oncologico. "Non c’è alcuna sovrapposizione di attività tra l’ambulatorio di Continuità assistenziale e il Day service oncologico del Ramazzini - precisa l’Ausl –. L’ambulatorio, aperto oltre un anno fa, è in funzione dalle 20 alle 24 di ogni notte e nei giorni festivi e prefestivi, fasce orarie in cui il Day service oncologico non ha attività: dunque non c’è alcun rischio di commistione tra le due tipologie di utenza. Inoltre, come ogni altro locale sanitario, viene sottoposto a sanificazione, garantendone così l’utilizzo in sicurezza. La collocazione era stata decisa per la vicinanza all’ingresso principale dell’ospedale e alla portineria, attiva H24, anche a tutela della sicurezza di cittadini e professionisti, senza tralasciare l’importanza dell’ottimizzazione di ogni spazio per un uso funzionale e idoneo". "Inoltre la sistemazione – conclude l’Azienda sanitaria - è da considerarsi temporanea, in quanto è in corso la sistemazione della sede del Centro Assistenza e Urgenza (CAU) di Carpi, sempre interna al Ramazzini ma in un’altra area, nella quale poi confluirà anche la Continuità assistenziale negli orari di competenza.