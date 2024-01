Al Comunale il musical ’Sister Act’: "Una storia di riscatto e tolleranza"

Il terzo capitolo cinematografico di "Sister Act", sempre con Whoopi Goldberg, uscirà nel corso dell’anno – attesissimo – su una celebre piattaforma di streaming. E tutti i fan sono già elettrizzati. Perché, già dal suo debutto sul grande schermo nel 1992, "Sister Act" ci ha regalato una scarica di energia, di musica, di gioia di vivere. Lo stesso entusiasmo e le stesse atmosfere che potremo ritrovare nel musical in scena domenica 21 alle 17.30 al teatro Comunale Pavarotti - Freni: Chiara Noschese dirige la versione italiana della commedia musicale tratta appunto dal conosciutissimo film, con le musiche originali di Alan Menken, otto volte premio Oscar. Per due anni la produzione italiana di "Sister Act" è stata lo spettacolo teatrale di maggior successo al botteghino, e la nuova tournée prevede circa ottanta date nelle principali città.

La trama di "Sister Act" è ben nota. Deloris Van Cartier è una cantante di night, che (suo malgrado) si è trovata a essere testimone di un omicidio: per garantirle protezione, la Polizia decide di trovarle un rifugio sicuro in un convento. Questa irresistibile "svitata in abito da suora" avrà molte difficoltà ad adattarsi alle regole di comportamento richieste nel monastero, eppure finirà per conquistare tutti, e trasformerà lo stonatissimo coro di suore in un fenomeno musicale. Gloria Enchill interpreta Deloris, Francesca Taverni è la madre superiora: le coreografie sono firmate da Nadia Scherani, i costumi da Ivan Stefanutti, e la direzione musicale è di Andrea Calandrini. "Riscatto, sorellanza, comunità, sogni, accoglienza, inclusione, onestà, vocazione e tolleranza sono i valori di cui ci parla ‘Sister Act’ – sottolinea Chiara Noschese –. E mai come oggi ci appaiono fondamentali. La malvagità infatti è sempre figlia delle difficoltà".

Il musical "Sister Act" è ‘nato’ nel West End di Londra già nel 2009, poi è sbarcato a Broadway due anni dopo e ha ottenuto cinque nomination ai Tony Awards. Punto di forza dello show è certamente la musica, il ritmo trascinante e coinvolgente: Alan Menken ha voluto rituffarci negli anni ‘70, spaziando fra soul, funky e ballate pop. Con questo spettacolo il Comunale inaugura la sua (mini)stagione dedicata al musical che proporrà altri due appuntamenti, venerdì 22 marzo "La leggenda di Belle e la Bestia" e mercoledì 3 aprile "Vlad Dracula", una storia tutta nuova ispirata al romanzo di Bram Stoker.

s.m.