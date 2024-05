Al Giro ottime prove per Aleotti e Covili

Nella splendida cornice romana si è concluso il 107° Giro d’Italia che ha visto protagonisti due modenesi, Luca Covili e Giovanni Aleotti, mentre a Sassuolo oltre un centinaio di Giovanissimi hanno gareggiato nella 32° G.P. Città di Sassuolo, con un podio, nell’ultima gara, tutto modenese sognando un giorno di correre la corsa rosa.

La soddisfazione dei due modenesi è stata ben sintetizzata dal presidente provinciale Enzo Varini: "Luca Covili, cresciuto nelle file della Pavullese, ha concluso 18° nella generale cogliendo il miglior risultato del GF Group Bardiani, correndo sempre nel vivo della corsa nelle tappe di montagna. Giovanni Aleotti ha chiuso 24° dopo essere stato a fianco di Martinez 2° dietro Pogacar, come ultimo uomo nelle tappe di montagna. Sono espressione del movimento ciclistico modenese. Bravi e complimenti". In Francia si è conclusa la 33^ edizione dell’Alpes Isere Tour breve corsa a tappe che ha visto al via il ventenne Luca Paletti del team modenese-reggiano VF Group Bardiani, che ha concluso al 9° posto nell’ultima tappa concludendo al 7° nella classifica Giovani.U n risultato promettente per il figlio d’arte che dal 9 giugno sarà al via del Giro d’Italia Giovani: finalmente i suoi tifosi potranno applaudirlo il 15 giugno nella tappa che si concluderà a Zocca.

Buon successo ha riscosso il Città di Sassuolo Organizzato dal Team Iaccobike, con i modenesi in evidenza in tutte le gare ed in particolare con la conquista della prima vittoria tra i G6M di Tommaso Melotti (Cicl.Maranello) davanti a Valerio Ballantini (Pavullese) e Davide Andoni (idem).

Questi i podi colti dalle società gialloblù nelle altre categorie. G1M: 2° Giacomo Covili(Pavullese): G1F: 2^ Maria Beatrice Stefanelli (Maranello);G2M: 2°Luca Mai (Novese) ; G2F: 1^ Llham Jarmonj (Serramazzoni);G3M: 3° Francesco Michelini (Maranello); G3F: 2^ Kiara Bombarda (Novese) - 3^ Stefania Ilaria Sciantei (idem); G4M: 2° Alessandro Russo (Sozzigalli); G4F: 1^ Paula Bruma (Novese); G5F: 3^ Aurora Petrucci ( Sozzigalli) G6F: 3^ Maria Grazia Di Benedetto (Pol.S.Marinese). In quel di Gazoldo degli Ippoliti (Mn) è salito sul terzo gradino del podio tra i G4 Flavio Mattia Richeldi (Cicl.Maranello) mentre a Cavriago il carpigiano Samuel Forghieri ha chiuso al 10° tra gli esordienti del 1° anno dove si è imposto il solitudine il bolognese Sergio Pellegrino (Ceretolese).

Andrea Giusti