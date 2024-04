Al Novi Sad sono di scena i master

Intenso weekend di ciclismo per gli atleti modenesi.Oggi al Novi Sad saranno di scena alle 13 i master in gara per la 3^ tappa del Gran Premio Criterium Emilia Race sull’anello del Novi Sad con l’organizzazione della Uisp Modena,mentre prosegue l’impegno in Francia del ventenne professionista modenese Luca Paletti: dopo il Classic Gran Besancon oggi sarà al via del Tour du Jura e domani il portacolori del team modenese-reggiano del VF Group Bardiani, gareggerà nell’8^ prova di Coppa di Francia sulla impegnativa distanza di km. 200, con arrivo a Pontarlier. Sempre tra i professionisti rientrerà alle gare domani il finalese Giovanni Aleotti con l’Amst Gold Race.Il portacolori della Bora Hansgroe proseguirà poi la campagna delle Ardenne con la Freccia Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi. Domani la Ciclistica Novese organizza in quel di Rolo (Re) il 22° G.P.della Righetta riservato ai Giovanissimi con inizio alle ore 15

Andrea Giusti