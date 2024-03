Al Rally del Ciocco. Zanotti e Bernardi sul podio

Il Rally del Ciocco, gara d’apertura del Campionato Italiano Rally Asfalto e valevole per la Coppa Rally di Zona Toscana, ha visto il debutto stagionale della giovane driver di Levizzano Rangone Maira Zanotti a bordo di una Renault Clio condivisa con la navigatrice Tania Bernardi (nella foto). Il duo della scuderia Eurosport ha dimostrato di essere subito competitivo sulle difficili strade della Garfagnana attorno alla tenuta del Ciocco, che dà il nome alla storica competizione lucchese, imponendosi nelle prime posizioni della propria categoria. Un debutto "pirotecnico" per la grintosa Maira Zanotti che si è concessa anche il lusso di vincere un paio di prove speciali davanti ad avversari più esperti, mettendo in evidenza le proprie capacità di guida. Nonostante un paio di prove sospese e un tempo imposto parecchio penalizzante per l’equipaggio della scuderia Eurosport, Zanotti e Bernardi sono riuscite a salire sul terzo gradino del podio sia di classe Rally 5 sia della classifica femminile. "Essendo la prima gara non potevamo aspettarci grandi cose – ha spiegato Zanotti – invece abbiamo ottenuto un ottimo risultato fra avversari tosti e più esperti di noi. La macchina è fantastica, la mia prima volta su una vettura turbo che va molto veloce ed ha delle reazioni differenti dalla Clio precedente. Ringrazio la mia famiglia, Tania, gli sponsors, la Scuderia Eurosport e tutti gli amici che hanno fatto il tifo". Sempre al Ciocco, nella Coppa Rally di Zona Toscana, ha debuttato Riccardo Verbilli a bordo di un’Opel Astra condivisa con Tiziano Pieri. Il giovane prignanese è stato bersagliato dalla sfortuna: prima la rottura dell’alternatore appena sceso il palco partenza nella tappa del venerdì, con conseguente ritiro e riammissione alla gara nella tappa di sabato con una notevole penalizzazione, poi una serie di problemi meccanici. Nonostante ciò, Verbilli è riuscito a terminare la manifestazione ed a fare esperienza per il futuro.

Giampaolo Grimaldi