Al sottopasso i disegni di Mazzoli

Al sottopasso dei segni, un bellissimo esempio di street-artist grazie agli studenti del Corni. Parte così la seconda parte del progetto di riqualificazione in ricordo del casinalbese Giacomo Mazzoli. Domani alle 15 si terrà l’inaugurazione della seconda parte del progetto di riqualificazione, attraverso la street-art, del sottopasso de La Bertola, tra Casinalbo e Baggiovara. Dopo la prima parte inaugurata lo scorso anno e realizzata dai Centri Socio Riabilitativi Diurni per persone con disabilità Villa Sabattini e l’Aquilone, insieme all’Associazione Aut Aut di Modena, questa seconda fase del progetto è frutto di un accordo stretto tra il Comune di Formigine e l’I.I.S. Corni di Modena in

collaborazione con l’Associazione Le Palafitte di Casinalbo. Protagonisti delle pareti sono i disegni di Giacomo Mazzoli, giovane cittadino casinalbese ed ex studente dell’Istituto scomparso prematuramente nel 2021 all’età di 21 anni. I disegni sono stati riadattati sui muri da alcuni ragazzi della 5 L Indirizzo Grafico dell’I.P.S.I.A. Professionale Corni di Modena sotto la guida di Carlo Bascelli e Daniela Tosatti.