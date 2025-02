Al via il corso di fotografia in ambienti invernali sui laghi Santo e Baccio

Si terrà proprio durante questo week-end al lago Santo e al lago Baccio, un corso escursionistico di fotografia paesaggistica specializzata in ambiente invernale, con una esperta guida ambientale e un fotografo professionista Max (Meridiani Montagne e National Geographic) pronti a svelare tutti i sergreti di un’attività affascinante e creativa. Punto di soggiorno per questa speciale occasione sarà il rifugio Vittoria, che si trova proprip sulle sponde del lago ghiacciato. Nell’ambito del corso programmato si alterneranno escursioni guidate con i partecipanti tutti provvisti di ciaspole ai piedi per potersi muovere e per catturare i paesaggi invernali più suggestivi dell’Appennino.

Come approfondimento è previsto anche un incontro online post-evento per analizzare gli scatti dei partecipanti e ricevere feedback direttamente da Giovanni Fatighenti. Per quanto riguarda la prenotazioni e info al 366.9044675 e info@maxguidapuana.it.

g. p.