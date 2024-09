Al via il memorial Previdi

Ha preso il via ieri sera con i primi tre anticipi la 13esima edizione del Memorial "Nardino Previdi", dedicato al grande ex dirigente sportivo e riservato alle squadre Under 16 (Under 17 per i club dilettantistici). Sono 12 le formazioni al via, divise in 3 gironi da 4 squadre ciascuno. Come da tradizione il torneo si svolgerà fra vari campi della zona del distretto ceramico: il "Ricci" e lo "Spazzoli" di Sassuolo, lo "Zanti" di San Michele, il "Ferrari" di Fiorano, il "Ferrari" di Maranello e il "Ferrarini" di Castelfranco, poi in territorio reggiano i campi di Roteglia e Castellarano. Nel girone "A", aperto ieri sera da Sassuolo-Parma, ci sono anche i canadesi del Kleinburg Nobleton e la Fiorentina. Nel girone "C", che ha debuttato ieri sera con Spal-Verona, ci sono anche Roma e Reggiana, mentre il "C" ha visto l’anticipo di ieri fra Modena e Bologna e comprende anche i croati dell’Hajduk Spalato e la Sanmichelese.

Dopo gli anticipi, da stasera si entra nel vivo con 6 gare: a San Michele in campo Parma-Kleinburg N. alle 19,30 e Modena-Sanmichelese alle 21, a Fiorano Bologna-Hajduk (19,30) e Roma-Spal (21), poi a Roteglia c’è Verona-Reggiana (20,30) e al Mapei Football Center Fiorentina-Sassuolo (20,30). Domani altre 3 gare alle 20,30: Reggiana-Roma (Roteglia), Sanmichelese-Hajduk (San Michele) e Fiorentina-Kleinburg (Fiorano), mentre i gironi si chiudono sabato con 6 gare tutte in contemporanea alle 10,30: Sassuolo-Kleinburg ("Spazzoli"), Roma-Verona (Castellarano), Bologna-Sanmichelese (San Michele), Parma-Fiorentina (Maranello), Spal-Reggiana (Roteglia) e Modena-Hajduk (Castelfranco). Le 3 vincenti dei gironi e la miglior seconda, abbinate con sorteggio, si sfideranno nelle semifinali di sabato alle 17 a Castellarano e San Michele, poi domenica 1° settembre alle 10,30 la finale a Castellarano.

d. s.