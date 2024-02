Al via il trasloco dei servizi sociali

Siamo ormai arrivati agli ultimi giorni nell’attuale sede di via Rocca per gli uffici dei servizi sociali sassolesi. Da venerdi, infatti, comincia il trasloco presso il direzionale ‘civico 1’ di via Caduti sul Lavoro 1, lo stabile attiguo al commissariato cittadino. Per consentire il ‘trasloco’ nelle migliori condizioni logistiche, gli uffici resteranno chiusi da dopodomani a fino a giovedì 28 febbraio, quando saranno riaperti al pubblico presso la nuova sede, che ospita già altri uffici del Comune. Durante i giorni di chiusura sarà attivo, per le sole urgenze, il numero telefonico 0536/880707, che risponderà nei normali orari d’ufficio.