Alberi sorvegliati speciali: verifiche in via Morselli

Riaperto il sottopasso di via Capitani, dove i tecnici di Hera hanno rimosso i detriti portati dal nubifragio di domenica. I tecnici comunali hanno invece rimosso alcuni rami caduti sulle piste ciclabili di via Salvo d’Acquisto e di via San Remo e nei pressi della scuola primaria Sant’Agnese. Altri interventi sono stati effettuati nelle vie Gelmini, de’ Fogliani, Marzabotto, Pinerolo, La Marmora, Nuova Estense, in strada Nazionale per Carpi e in piazza Rossa a causa di rami caduti a terra, in alcuni casi sulla carreggiata. Alberi sorvegliati speciali, inoltre dopo la caduta di una grossa pianta nel parchetto tra le vie Morselli e San Giovanni Bosco, che segue quella collassata una decina di giorni fa nel giardino della materna Montegrappa: Modena ha un patrimonio di alberi vastissimo, siamo primi in Italia con più di un albero per abitante. – fa sapere il Comune – Questo patrimonio viene monitorato costantemente attraverso un programma di verifiche di stabilità che viene riprogrammato ogni anno. Tutte le piante sono controllate a rotazione: visto l’alto numero, la rotazione ha un ciclo medio di circa cinque anni. Ci sono, però, alberi che vengono monitorati con maggiore frequenza e sono quelli posti nei pressi delle scuole e a bordo strada. Il monitoraggio è eseguito da agronomi. Se si riscontrano indizi di qualche cosa che non va, viene richiesta una vera e propria perizia sulla singola pianta, con esami più approfonditi. Ci sono però alcune anomalie che si individuano solo abbattendo l’albero. Come per tutti gli organismi viventi, il rischio zero per gli alberi non esiste, soprattutto quando si verificano eventi atmosferici imprevedibili e di grande portata come quello di domenica con venti fortissimi. Quando accade, si fa una verifica anche sugli altri alberi della stessa area che presentano caratteristiche analoghe per età, specie, manutenzione. Una verifica di questo tipo si farà per gli alberi nell’area di via San Giovanni Bosco.