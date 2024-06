Albinelli Street, viaggio nel gusto: "Una nuova versione del mercato"

di Silvio Cortesi

Cibo e musica, what else? Si potrebbe citare un celebre spot pubblicitario per annunciare l’evento in programma sabato prossimo 8 giugno al Mercato Albinelli di Modena. Dalle 18:30 a mezzanotte lo storico mercato coperto cittadino scende letteralmente in piazza e in strada per una serata ricca di gastronomia e spettacolo. La manifestazione si chiama "Albinelli Street" ed è arrivata alla terza edizione.

"Albinelli Street rappresenta un’occasione per far conoscere il Mercato Albinelli ai modenesi che non lo frequentano e a chi viene da fuori città - sottolinea il presidente del Consorzio Mercato Albinelli Andrea Solieri – La manifestazione vuole anche offrire a chi è già nostro cliente l’opportunità di vivere il mercato coperto ‘all’aperto’, quindi in una nuova versione".

"Il successo delle prime due edizioni ci ha spronato a proseguire sulla strada dell’intrattenimento – aggiunge il direttore del Consorzio Mercato Albinelli Sergio Romagnoli - Crediamo che la buona musica e l’ottimo cibo siano ingredienti in grado di esercitare un forte richiamo per i modenesi. Partecipando all’Albinelli Street potranno conoscere meglio e da vicino questa nostra splendida struttura architettonica che trasuda modenesità, ricca di colori, profumi e sapori". Sul versante musicale le attrazioni principali in piazza XX Settembre saranno la cantautrice modenese Irene Pignatti, in arte Prim, salita sul palco di X Factor nel 2022, e la tribute band di Vasco Rossi "Non siamo mica gli americani", che festeggia con un tour i 25 anni di attività. Ci sarà anche Radio Stella con il dj set di Diego Ferrari e altri ospiti. Una decina di operatori del Mercato Albinelli proporrà street food. In piazza XX Settembre l’offerta gastronomica comprenderà gnocco fritto e tigelle con salumi e intingoli e molto altro ancora. A ciò si aggiungerà la consueta proposta dei ristoranti di via Albinelli, con i loro aperitivi e menù. Qui si ascolterà la musica jazz suonata da Stefano Calzolari al piano, Simone Valla al sax e Lele Barbieri alla batteria.

"Sono occasioni per incontrare le altre attività che affacciano sulla piazza e contribuire all’offerta commerciale e culturale della città" dichiara l’assessore alle politiche economiche Ludovica Carla Ferrari. L’evento, a ingresso libero e patrocinato dal Comune di Modena, è sostenuto da Caf Italia, Radio Stella, GP Eventi, Skoda D&G Modena, Printing Group di Formigine e Hotel Zoello Je Suis di Settecani di Castelvetro.