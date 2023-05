Alcol a scuola, due settimane di lavori utili per gli studenti del Venturi

Momenti di riflessione con gli studenti ma, soprattutto, una sanzione di 14 giorni di sospensione e attività socialmente utili nelle organizzazioni di volontariato, come proposto dalla scuola, per riparare al danno arrecato alla comunità educante e intraprendere un cammino di maturazione volto all’inserimento ‘consapevole’ nell’ambiente scolastico.

E’ questo il ‘percorso’ deciso per i due studenti dell’istituto d’arte Venturi, ‘colpevoli’ di aver introdotto alcolici a scuola durante un’assemblea di classe organizzata al cinema Astra a gennaio. I due studenti, protagonisti del grave episodio, si erano sentiti male e si era reso necessario l’intervento dei sanitari del 118. La vicenda aveva ovviamente sollevato polemiche sulla sicurezza degli istituti scolastici della nostra provincia, visti anche i numerosi episodi di violenza che nello stesso periodo si erano verificati all’interno dell’istituto Corni. Per questo motivo l’onorevole modenese Stefania Ascari (nella foto), del M5s aveva presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, che ha prontamente risposto ai quesiti della deputata, rendendo noto appunto il percorso intrapreso dagli studenti. Ascari aveva interrogato infatti il Ministro per far chiedere se fosse a conoscenza delle vicende che avevano interessato gli istituti del modenese – viste le profonde carenze del sistema scolastico – e quali iniziative di carattere normativo, nell’ambito della propria competenza, intendesse eventualmente intraprendere con riferimento alle disposizioni relative all’accompagnamento e alla sorveglianza degli studenti in occasione delle assemblee di Istituto da parte del personale scolastico".

Valentina Reggiani