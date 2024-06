Alle Muratori gli studenti diventano videomaker

Fare comunicazione attraverso video professionali? Si impara fin dalle scuole medie. Tanto che gli studenti della scuola secondaria di primo grado "L.A. Muratori", nell’anno scolastico appena concluso, hanno aperto un loro canale Youtube, usufruibile da chiunque voglia essere informato sulle loro speciali attività. A illustrare di cosa si tratta nello specifico è la dirigente scolastica Brunella Maria Maugeri, che spiega: "Nell’ambito di un progetto più generale di ampliamento dell’offerta formativa anche con nuove attività che prima non erano mai state attivate, abbiamo dato l’opportunità a 25 alunni di seconda e di terza che hanno mostrato interesse verso questo tema, di sviluppare le proprie competenze nell’ambito della comunicazione professionale, attraverso la produzione di veri e propri servizi video. Dopo avere acquisito le competenze fondamentali, è nato il canale Youtube "Info Vignola Junior" (aperto nel gennaio di quest’anno, ndr), che oggi conta già oltre 200 iscritti e che è accessibile a tutti. Per affiancare i ragazzi in questa speciale formazione e nell’apertura di questo canale multimediale, che proseguirà anche durante il prossimo anno scolastico, ci siamo avvalsi della collaborazione di Giuliano Bedonni, fondatore del canale Info Vignola, da anni attivo sul territorio. L’attività è iniziata nel novembre scorso e, ad oggi, sono già stati prodotto 11 diversi video, che raccontano di diverse circostanze e situazioni vissute in prima persona dagli studenti. Non mancano anche servizi relativi a fatti di cronaca, come quello della consegna di un riconoscimento di merito al nostro alunno Ayoube, che lo scorso inverno ha salvato la vita a un nostro educatore colpito da arresto cardiaco. E, ancora, sono stati realizzati servizi sul tema della parità di genere e sulla "Settimana delle competenze", un altro progetto del nostro istituto che ha riscosso tantissimi consensi positivi da parte dei genitori e degli stessi studenti; basti pensare che durante quella settimana le assenze sono state pressoché azzerate rispetto alla norma". Maugeri poi conclude: "L’aspetto della comunicazione lo riteniamo strategico per la nostra scuola e intendiamo fare diventare strutturale l’esperienza di Info Vignola Junior, proseguendo anche il prossimo anno con gli studenti di terza che, forti dell’esperienza maturata quest’anno, insegneranno ai loro colleghi di seconda".

Marco Pederzoli