Allerta vento e meteo incerto. Freddo da lunedì

Ieri pomeriggio una leggera nevicata ha imbiancato l’Appennino sopra i 1.400 metri di quota, dal Cimone al lago Santo. Oggi scatta l’allerta meteo regionale ‘gialla’ in Appennino per vento: sono infatti previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest, con raffiche di intensità superiore sui crinali appenninici centro occidentali tra cui l’alto Appennino modenese. Un meteo negativo per il funzionamento di alcuni impianti di risalita, col rammarico ancora maggiore per le previsioni di neve ma solo a fine feste. Emilia Romagna Meteo infatti prevede per oggi cielo grigio, domani schiarite e temperature molto miti. Poi venerdì calo termico ma neve sopra i 1400/1700 metri. Sabato 6 qualche precipitazione con quota neve in calo. Domenica 7 e lunedì 8 freddo in aumento e da non escludere tra il 7 e l’11 gennaio fenomeni nevosi a bassa quota.