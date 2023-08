"All’ex segheria Parmeggiani sorgerà un complesso residenziale"

Recupero completo dell’area, aumento dei parcheggi pubblici e una nuova pista ciclabile per raggiungere il centro. Sono questi gli elementi più significativi previsti dal piano di recupero di iniziativa privata dell’area ex segheria Parmeggiani. Ad annunciarlo è una nota diffusa dall’amministrazione comunale, che spiega: "L’ex segheria è un complesso industriale dismesso in pieno centro storico, da tempo abbandonato dopo che l’attività della storica impresa si è trasferita in un altro sito più adatto. La nuova proprietà ha sviluppato un progetto di recupero a uso residenziale che ieri sera (mercoledì, ndr) ha avuto l’avvallo del consiglio comunale. Nella seduta consigliare di mercoledì 2 agosto è stato infatti approvato l’accordo di convenzione fra il soggetto attuatore e il Comune per la realizzazione dell’intervento di recupero dell’area. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo complesso residenziale, costituito da tre palazzine di pregio, con una ridefinizione complessiva degli accessi al comparto. Il piano di recupero guarda anche alla sostenibilità ambientale.

Sarà infatti rimossa in larga parte la pavimentazione in asfalto per aumentare la permeabilità del suolo e favorire il deflusso delle acque piovane. Saranno aumentate notevolmente le aree verdi, anche per contrastare le isole di calore, molto frequenti in questi anni". Il sindaco Francesco Zuffi commenta: "Dopo il passaggio in consiglio mi auguro che si possa proseguire in tempi rapidi all’avvio dei lavori. Si tratta infatti di un progetto di grande impatto per il centro cittadino, visto che rimuoverà la vecchia area dismessa in favore di nuove strutture moderne e adatte al contesto, migliorando sensibilmente il decoro di tutta l’area. Il valore di questo intervento è anche nel ridisegno complessivo del comparto".

m.ped.