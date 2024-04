"Alloggi a prezzi calmierati, solo demagogia"

"Trovo ridicolo se non sconcertante e irritante, sentire Modena Volta pagina lamentarsi della mancanza di alloggi a Modena a prezzi calmierati. Proprio loro che, insieme ad un’altra fetta di demagoghi, tra i quali anche chi ha gestito l’urbanistica di Modena negli ultimi 10 anni, hanno smantellato le politiche dei Peep sostituendole con il nulla". È un Daniele Sitta scatenato quello che si scaglia contro l’alleanza che sostiene il candidato sindaco Claudio Tonelli che all’insegna dello slogan ‘500 alloggi in cinque anni a 500 euro’, ha proposto tra l’altro la trasformazione dell’Agenzia Casa in società controllata al 100 per cento dal Comune, dotata di autonomia finanziaria e operativa, con un proprio patrimonio abitativo e una struttura tecnica per operare nell’intermediazione immobiliare.

L’ex assessore però si lancia in una filippica contro Modena volta pagina i cui sostenitori, tra cui Andrea De Pietri, in passato si sono spesso scontrati con Sitta su questi temi. "Demagogia irresponsabile sul recupero e sull’assoluto divieto di utilizzare nuove aree per costruzioni hanno portato Modena ad essere inaccessibile per chi ha redditi normali, sia per l’acquisto, sia per l’affitto. Oggi a Modena si fanno solo case per ricchi (a partire dall’Abitcoop che da anni non ha più aree per l’edilizia sociale) alla faccia delle giovani famiglie (che se ne devono andare in altri comuni) e alla faccia degli studenti (che sono fortunati se trovano un posto letto a 350 euro al mese)". Se chi, prosegue, "come Modena Volta pagina e compagnia, affossa qualsiasi piano di edilizia economica e popolare (come erano i Peep) con la falsa promessa di rispondere ai bisogni abitativi della gente normale solo con rigenerazione e recupero, vuol dire che non si daranno mai risposte abitative serie, ma solo aria fritta. E questi si spacciano di sinistra? Con loro la povera gente e anche le famiglie normali avranno la certezza che per altri 5 anni la casa se la sogneranno".

Gianpaolo Annese