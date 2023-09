"Alluvione, Bellelli ringrazi il governo"

"Il Pd la smetta con inutili polemiche: i finanziamenti del governo per alluvione ci sono, e anche Carpi avrà la sua parte". Annalisa Arletti, capogruppo Fratelli d’Italia replica secca alle ultime dichiarazioni del sindaco ("La Romagna, devastata dall’alluvione e abbandonata, finora, dal Governo"). "Gli interventi su Carpi in parte già conclusi e alcuni in corso, sono destinati alla messa in sicurezza delle infrastrutture dovute a frane del Fiume Secchia, oltre a dissesti e conseguente ripristino della pavimentazione stradale. Una misura importante da parte del Governo Meloni, che non si dimentica del territorio, come ci vorrebbe far credere il Pd e il sindaco che farebbe bene a ringraziare il Governo".

m.s.c.