Altra neve, oltre un metro sulle piste Disagi tra bus bloccati e black-out

La neve è tornata a cadere ieri intensamente sulla montagna modenese, scendendo occasionalmente sino in città e più marcatamente sulla zona collinare sopra i 200 metri. Solo verso sera si è attenuata ma potrebbe avere ancora alcuni residui nella giornata di oggi. Coi circa 20-30 cm di neve fresca in aggiunta a quella caduta domenica, nei vari centri appenninici del Frignano e della Valle del Dragone vi sono ora manti nevosi di circa 60-80 cm. In quota – sulle piste del Cimone ad esempio – si raggiungevano anche i 110 centimetri. Nonostante l’opera ininterrotta da tre giorni dei mezzi spartineve Anas, provincia e Comuni, l’intensità della neve e il fondo ghiacciato hanno creato non pochi problemi alla circolazione. Molte le auto in panne o in difficoltà.

Due le segnalazioni di bus bloccati a bordo strada: uno di linea proveniente da Pavullo fermatosi a Barigazzo martedì sera, ed uno turistico ieri mattina sulla strada per la stazione sciistica delle Polle, temporaneamente chiusa al transito per tre ore dagli agenti del Corpo Unico Polizia Municipale del Frignano e obbligo di catene per proseguire. La stessa Municipale segnalava rallentamenti sulla Ss 12 e sull’Estense. Tratti ghiacciati ovunque, col picco di meno 8 gradi sulla vetta del Cimone.

Il peso della neve su rami vicini alle linee elettriche ha provocato black-out in diverse località.

A Guiglia parte di via Zocchese è stata occupata da rami caduti.

g.p.