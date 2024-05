Altre Reliquie, la ’bipersonale’

’Altre Reliquie’. Questo il titolo della mostra, inaugurata lo scorso 18 maggio nel Complesso di San Paolo, in via Selmi a Modena. Si tratta di una bipersonale di Stella Stefania Gagliano (artista modenese) e Lucia Bubilda Nanni (artista ravennate), patrocinata dal Comune, curata da Alessandra Carini e che ha luogo sia negli ambienti della chiesa, sia nella sala delle monache. L’artista modenese parla di reliquie intese come i resti di una umanità che sta progressivamente perdendo la sua comunione col resto del creato e con l’ambiente in cui vive. Il ‘tema’ delle opere di Nanni segue una riflessione sulla storia e le vite di alcune donne e uomini rivestiti di santità e martirio.