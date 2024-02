Amarcord Il trionfo finalese al ’Dirodorlando’

C’era una volta, cinquant’anni fa, una tv in bianco e nero che ogni giorno avviava i programmi alle cinque del pomeriggio con la tv dei ragazzi. E in quella tv – che oggi, con centinaia di canali e piattaforme streaming, ci sembra quasi preistorica – cinque ragazzi finalesi vissero una bella e curiosa avventura, partecipando a una puntata del ’Dirodorlando’, il seguitissimo gioco di atmosfera medievale condotto da Ettore Andenna, con la regia di Cino Tortorella (il Mago Zurlì) e i testi scritti anche dall’indimenticabile Guglielmo Zucconi. Il 4 febbraio 1974 cinque compagni di classe della 1ª A delle scuole medie Frassoni (Stefano Marchetti, Antonio Bellodi, Giovanni Bianchini, Gianfranco Boetti e Aldo Borghi) furono invitati negli studi Rai della Fiera di Milano per registrare una puntata del gioco: partirono da Finale, accompagnati dai familiari e dagli insegnanti, per vivere l’insolita esperienza. Risolvendo il rebus iniziale, i ragazzi riuscirono a prendere parte alla gara (erano la squadra degli Olifanti), sfidando i campioni in carica milanesi che giocavano in casa. Dopo aver superato alcune sfide di cultura generale, abilità, astuzia e simpatia, i finalesi vinsero la puntata, e ciascuno di loro portò a casa come premio una chitarra. La trasmissione venne poi messa in onda sabato 9 febbraio, e fu un evento: in tutto il paese non si parlava d’altro.

Di quella puntata del ’Dirodorlando’ non si è conservata traccia nelle Teche Rai, ma non tutto è andato disperso: già allora era stata effettuata una registrazione su nastro magnetico che oggi è stata riversata e convertita digitalmente. A 50 anni dall’evento, su Youtube è quindi possibile ritrovare la trasmissione del febbraio 1974. Anche Ettore Andenna l’ha rivista con emozione e su Facebook l’ha condivisa con piacere: "È una vera chicca", ha scritto e tanti hanno apprezzato, tornando indietro con la memoria a quegli anni belli di una tv che sembra di un’altra epoca, ma ancora diverte e coinvolge.