Ambiente e futuro, ecco il laboratorio

‘I do care. La sfida della partecipazione’: questo il titolo del laboratorio di partecipazione attiva dei giovani che, promosso dal Presidio Libera ‘Peppe Tizian’, Carpi 2030, Azione Cattolica e Diocesi, con il patrocinio della Fondazione Casa del Volontariato, si svolgerà domani, nella zona del piazzale delle corriere di via Peruzzi. L’invito è aperto a tutte le persone under 35, per trattare i temi di ambiente e sostenibilità, futuro dell’Europa e le imminenti elezioni. L’iniziativa prenderà avvio alle 13, in un’area picnic allestita per un pranzo al sacco all’aria aperta con cibo offerto dagli organizzatori.