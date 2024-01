Amici della Musica, il cartellone. Dieci concerti per ‘rileggere’ i classici e la contemporaneità

Inesauribili esploratori dell’universo delle note, "con uno sguardo contemporaneo sulle composizioni di ogni epoca", gli Amici della Musica danno il via alla nuova stagione 2024, la 104ª della loro longeva associazione che ha la direzione artistica del maestro Claudio Rastelli: la prima parte – oltre al Concerto della Memoria e del Dialogo, di cui scriviamo nella pagina qui a fianco – abbraccerà dieci appuntamenti, dieci "Concerti d’oggi" da febbraio a giugno, tutti all’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia est, "un programma capace anche di interagire con il pubblico", fa notare Valeria Marigo, consigliere della Fondazione di Modena, "e capace di creare intelligenti ‘contaminazioni’ di spazi, fra lo storico teatro Comunale e il modernissimo hangar", sottolinea l’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi.

]È un cartellone "poco tradizionale", ammette Simone Guaitoli, vicepresidente degli Amici, in cui anche gli stessi autori più classici, come Mozart o Brahms, vengono declinati in versioni o riletture insolite e speciali, a rispecchiare la continua evoluzione della ricerca musicale. E così, per esempio, domenica 3 marzo ascolteremo il duo pianistico formato da Alberto Miodini e Pierpaolo Maurizzi nella monumentale Settima Sinfonia di Mahler trascritta per pianoforte da Alfredo Cascella, e sabato 7 maggio, con Elisa Menegardi, Alessandro Fossi e Walter Orsingher, il Trio per corno, violino e pianoforte di Brahms diventerà... per basso tuba.

"Avremo vari ritorni, sempre molto graditi e attesi", aggiunge Guaitoli. Domenica 4 febbraio il violoncellista Francesco Dillon, che già sabato prossimo suonerà con il Quartetto Prometeo, darà vita al Trio K insieme a Manuel Zurria al flauto ed Emanuele Torquati al pianoforte: K come Kurtag, il compositore ungherese (prossimo ai 98 anni) a cui verrà dedicato un omaggio. E poi sabato 20 aprile ritroveremo l’ensemble Sentieri Selvaggi su musiche di Adès, Mark-Anthony e del fondatore del gruppo Carlo Boccadoro, e l’11 maggio i PiCello Bros, ovvero i fratelli Francesco e Angelo Pepicelli, violoncello e pianoforte, con il progetto "Specchi deformanti" che mette a confronto sonate di Beethoven, Schnittke e Molinelli. Il pianoforte sarà protagonista anche del recital solistico di Roberto Turrin (sabato 16 marzo), con pagine profondamente legate al mondo del cinema, dalle musiche di Nino Rota per il "Casanova" di Fellini ai brani che Mario Castelnuovo-Tedesco dedicò alle icone di Hollywood, da Greta Garbo a Shirley Temple. Poi sabato 6 aprile il progetto "Prohibited tapes", con Michele Fontana al clarinetto e Gianmarco Petrucci alla marimba, dove la musica elettronica preregistrata si sovrappone a performance in tempo reale. La stagione ‘parlerà’ (e suonerà) anche al femminile. Domenica 24 marzo il Kontraste Duo, con Silvia Puggioni al clarinetto e Gledis Gjuzi al pianoforte, viaggerà nel repertorio novecentesco con qualche digressione nel jazz, poi domenica 18 maggio Cristina Papini al violino e Ilaria Baldaccini al pianoforte spazieranno da Clara Schumann a Sofja Gubajdulina fino a brani in prima esecuzione assoluta.

Grazie al sostegno finanziario della Fondazione di Modena, del Ministero della Cultura, della Regione, del Comune e di Bper Banca, gli Amici della musica riescono a mantenere prezzi davvero accessibili per l’ingresso ai concerti: appena 10 euro per il biglietto a prezzo intero, 5 euro per il ridotto. La stagione 2024 proseguirà poi dall’estate con i concerti di "Note di passaggio" in vari Comuni della provincia, da San Cesario a Soliera. La musica – come il tempo – non si ferma mai.