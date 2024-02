Amministrative, per il centrodestra spunta Maretti

MIRANDOLA

Si complica il rebus sul candidato sindaco per il centrodestra. Nell’attesa che stamane l’attuale primo cittadino Alberto Greco sciolga la riserva su una sua eventuale ricandidatura, si infittisce la rosa dei pretendenti al ruolo di sfidante del centrosinistra. Quando tutto deponeva a favore di una convergenza sul nome della attuale vicesindaca Letizia Budri, data in quota Lega, si vanno invece infittendo le prese di posizione degli alleati dello schieramento e anche – di conseguenza – la rosa dei possibili candidati. Accanto al nome dell’assessore Roberto Lodi, suggerito da Forza Italia, ora spunta un terzo nominativo, quello dell’ingegner Mario Maretti di Gavello, caldeggiato dalla presidente del Circolo Fratelli d’Italia di Mirandola Mariagrazia Zagnoli.

"Francamente – fa sapere Zagnoli - condividiamo le perplessità avanzate da Forza Italia sulla candidatura di Letizia Budri e riteniamo che il percorso per la scelta del candidato debba partire dal basso. Auspichiamo pertanto che tutte le forze politiche possano trovare unità di intenti per il bene di Mirandola. Bisogna concentrare gli sforzi su nomi non divisivi che possano essere graditi tanto a destra quanto dai più moderati, come quello di Maretti". Sarà questo, dunque, il nome di punta di Fratelli d’Italia nella discussione che vede impegnata l’alleanza di centrodestra per tentare di ripetere l’exploit del 2019, quando strappò il Comune al centrosinistra. "Ho convocato più volte il circolo locale e all’unanimità – precisa Zagnoli - abbiamo avanzato un nome di assoluto prestigio e grande esperienza per la nostra città. Mario ha già incassato la fiducia di numerosi mirandolesi e anche dalle frazioni, ahimé a volte dimenticate, e ha ottenuto numerosi apprezzamenti".

a.g.