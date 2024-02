Ampliamento Cpc al vaglio dei residenti

Il parere sull’ampliamento del comparto industriale produttivo e di servizi dell’azienda Cpc è al centro della seduta di Consiglio del Quartiere 2, in programma domani alle 20.45 in modalità da remoto, che affronta anche il progetto di nuova viabilità di accesso, da viale La Marmora, all’impianto di stoccaggio e rifornimento idrogeno. L’incontro è presieduto dal presidente Giovanni Gobbi.

La proposta progettuale verrà illustrata anche in un’assemblea pubblica in programma martedì 5 marzo, alle 20.30, nella sala Polifunzionale di Quartiere presso il campo Botti in via delle Suore 441.

"Il piano di sviluppo produttivo e occupazionale dell’azienda – spiegano dal Comune – rappresenta un investimento dal valore di 350 milioni di euro e comprende, per garantirne la sostenibilità, anche gli interventi a suo carico sulla viabilità della zona (dalla rotatoria tra via delle Suore e strada Sant’Anna fino alla nuova ciclabile), insieme al parcheggio multipiano da 607 posti (circa 140 a piano terra saranno pubblici). Il piano verrà completato con un accordo operativo, che dovrà prevedere de-sigillazione e la cessione completa al Comune dell’area dell’area ex Pro Latte (oltre 31 mila metri quadri) trasferendone le capacità edificatorie nell’area di via Delle Suore di proprietà di Innovative Solutions srl per la realizzazione di una struttura direzionale e alberghiera".