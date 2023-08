"Anche Mvp al presidio per Friday Caos migranti, destra e Pd colpevoli"

"Anche Modena Volta Pagina aderisce alla camminata promossa dall’associazione ’Nella Sacca di Modena’ giovedì 31 agosto (domani, ndr) in ricordo del giovane nigeriano Friday Endurance ucciso in pieno giorno in viale Vittorio Emanuele". Così il laboratorio politico. "Compassione per la vittima e richiesta di sicurezza sono i due temi su cui è imperniato il presidio. In Italia ed anche a Modena le strutture di accoglienza del volontariato e quelle pubbliche stentano a far fronte ai continui arrivi anche solo dei minori. Scontiamo ritardi enormi su questo tema, spesso usato dalla destra per incitare alla xenofobia quando in realtà è lo stesso governo di destra che non sa che pesci prendere di fronte all’ondata di arrivi. All’opposto il Pd ha oscillato dal rigorismo dell’ex ministro Minniti ad atteggiamenti demagogici senza attrezzare il Paese – chiude Mvp – di strutture dignitose di accoglienza ed avvio al lavoro".