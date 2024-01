Anche Tentoni e Rossi sono fuori, sarà formazione d’emergenza

E’ emergenza in casa Carpi per la sfida di Prato. Oltre a Frison, Arrondini, Sabattini e Maini e allo squalificato Calanca alzano bandiera bianca anche Tentoni (nuovo guaio muscolare alla coscia) e Rossi, sempre out per un fastidio alla cicatrice del ginocchio già operato. La buona notizia è il ritorno di D’Orsi e Verza dalla febbre, ma in mediana e in attacco gli uomini sono contati. La squadra sarà la stessa di Certaldo, con Rossini al centro della difesa per Calanca. Gli stop di Tentoni e Rossi potrebbero portare anche il Carpi a ripensare al mercato per una punta, con un extra budget visto che nessuno (nemmeno Arrondini) sarà svincolato, anche perché chi rescinde ora o va in C o firma entro oggi con la D oppure resta fermo fino al 30 giugno. Fra i pali in arrivo un 2006 dal sassuolo come terzo e per la Juniores: Fulghieri, Viganò e Accursio i papabili. Mercato. A La Pieve torna il difensore Nicolò Bellentani (’92) dalla Riese, il San Felice si rinforza in attacco con Tommaso Fontana (’99) dal Fiorano.

d.s.