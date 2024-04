Ancora a più 4 dai playout. Dietro nessuno galoppa

Il campionato ci aspetta ancora. Nonostante tutto. Certamente non per un obiettivo playoff (che sarebbe anche aritmeticamente possibile, ma oggi come oggi dirlo appare quanto meno fuori luogo), ma per la volata che servirà per una salvezza diretta senza passare dalla trappola dei playout. Il Modena, anche dopo il ko di venerdì sera contro il Catanzaro, mantiene ancora i famosi quattro punti di vantaggio proprio sugli spareggi per evitare la retrocessione. I risultati di ieri infatti sono stati abbastanza amici nei confronti dei canarini. Abbastanza perchè come è consuetudine in serie B la sorpresa ci è scappata, vedi la clamorosa vittoria della Ternana sul campo della Cremonese, successo maturato al 96’ minuto. Questo successo consente ai rossoverdi di uscire addirittura dalla zona playout a quota 36. Nelle altre partite è andato tutto più o meno come da pronostico, a parte forse il ko della Reggiana sul campo del Lecco, una sconfitta che lascia i granata a quota 40 e quindi in una posizione di classifica che consiglia di non abbassare la guardia. Il Como ha certificato la crisi del Bari, sconfiggendolo al Sinigaglia, lo Spezia è stato superato dal Parma al Tardini, mentre è finita in parità la sfida tra Cosenza e Palermo. L’Ascoli ha conquistato un punto a Cittadella, e la Feralpi Salò con la sconfitta di Pisa non è certamente tagliata fuori, ma quattro punti di ritardo sugli spareggi salvezza a cinque gare dalla fine sono un gap importante. Ricapitolando, se finisse oggi la stagione, sarebbero Spezia e Bari, appaiate a quota 35, a giocarsi la permanenza in B ai playout, con Ascoli, Feralpi e Lecco a retrocedere direttamente. Con questi risultati, si può cominciare ad ipotizzare una quota salvezza che si abbassa attorno ai 43 punti. Al Modena ne mancherebbero quindi soltanto quattro, farli in cinque gare non sembra impresa impossibile. Pochi punti ma, come direbbe qualcuno, vanno comunque fatti. Magari ritrovando quelm successo che manca da gennaio.

a. b.