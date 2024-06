"Andremo avanti a impegnarci sui nostri temi"

Claudio Tonelli, che guidva la lista composta da Modena Volta Pagina, Unione Popolare e Possibile, ha ottenuto 1.440 voti, pari all’1,67%: "Mi congratulo con Mezzetti e gli faccio il mio in bocca al lupo, augurandogli di fare il sindaco degli interessi di tutti. In queste elezioni non c’è stata partita: non è dipeso da fattori locali, c’è un vento che tira da Roma che ha favorito il Pd. Mezzetti è stato bravo a spoliticiazzare: incredibilmente al di là delle sue aspettative, si è riproposto un nuovo bipolarismo con i partiti primari delle due coalizioni che si affrontano, con le liste locali che, come si dice, non toccano palla".

Tra i candidati c’era anche l’ex primario del pronto soccorso Daniele Giovanardi che si presentava con la lista Modena Cambia: per lui 1.203 preferenze, pari a una percentuale dell’1,40%: "Prima di tutto – ha detto il medico – un ringraziamento e un abbraccio a tutti, specialmente alle donne che si sono distinte per passione ed impegno; ringrazio i 1200 modenesi che hanno votato Modena Cambia. E’ stata un ottima occasione per parlare contro la guerra, contro questa Europa e per ribadire che il corpo è tuo e nessun altro può invaderlo con la violenza. Coi nostri scarsi mezzi – ha aggiunto Daniele Giovanardi – siamo riusciti a farci conoscere solo ad una minoranza di modenesi ma fra questo il riscontro è stato oltremodo positivo. Ovviamente l’impegno continua a livello nazionale e locale. Oggi – ha concluso l’ex primario – mi sono rilassato e consolato dipingendo una piccola tavoletta che ho voluto inoltrare attraverso i media in segno di pace e per avermi sopportato...".