Animali domestici. Contributi comunali per il veterinario

Le famiglie bisognose che possiedono animali d’affezione potranno avere un contributo per il veterinario: la Giunta ha infatti stanziato 10mila euro. La somma erogata per singolo animale potrà arrivare a un massimo di 150 euro, oppure 200 nel caso sia stato adottato al canile o gattile di Carpi: ogni nucleo familiare può fare domanda al massimo per due animali, e il periodo considerato va dal 1° gennaio al 30 settembre 2024. I requisiti sono tre: essere residenti a Carpi e avere un ISEE non superiore a 17mila euro; per gli animali essere iscritti all’Anagrafe Regionale Animali d’Affezione.