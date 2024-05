"Anna Maria Righi, una donna speciale"

Lutto all’Hesperia Hospital di Modena. Si è spenta all’improvviso Anna Maria Righi, dipendente del grande ‘gruppo’ Hesperia dagli anni novanta. A ricordarla con affetto sono i tanti colleghi. "Anna Maria era una di quelle persone che, quando le incontri, ti colpiscono subito per il loro sorriso. Un sorriso aperto, sincero e contagioso di una persona buona, un sorriso di quelli che non puoi dimenticare. Anna Maria era così, un animo buono che aveva dedicato la propria vita alla famiglia e al lavoro. Entrata in Hesperia Hospital nel 1990, aveva ricoperto vari ruoli in ambito amministrativo passando dalla contabilità al suo ultimo incarico all’ufficio acquisti dimostrando, in ogni momento, un grande senso di appartenenza all’azienda. Madre di due splendide ragazze e nonna di tre bellissimi nipoti – affermano i colleghi – era prossima alla chiusura della propria attività lavorativa e già pregustava una pensione dedicata proprio agli amati nipotini. Tutti i colleghi e i collaboratori la ricordano come disponibile e preparata e la sua prematura scomparsa lascia un grande vuoto nella famiglia di Hesperia Hospital e di tutto il Gruppo GHC".