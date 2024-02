Anna Mecugni cura la mostra su Sergio Lombardo

E’ iniziata il 28 gennaio e resterà fino al 24 marzo a Villa delle Rose a Bologna la mostra Sergio Lombardo 1960-1970, esposizione che intende gettare una nuova luce sul decennio iniziale della carriera dell’artista e psicologo romano, nel cruciale passaggio dagli esordi alla fine degli anni Cinquanta al distacco dalla pratica pittorica per intraprendere il percorso di ricerca concettuale che caratterizza le sue opere dal 1965 in poi. La mostra è curata dalla modenese Anna Mecugni (nella foto), esperta di arte italiana del dopoguerra e di arte internazionale del XXI secolo, e promossa in partnership tra Archivio Sergio Lombardo e Settore Musei Civici Bologna | MAMbo di Bologna.