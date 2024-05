Anniversario del terremoto, ecco tutti gli eventi: "Deposizione di corone e ricordo delle vittime"

Sono diverse le iniziative in programma il 29 maggio in occasione del dodicesimo anniversario del sisma che nel 2012 colpì la Bassa. Cavezzo ricorderà quei tragici momenti domani alle 11, con una commemorazione presso le pietre d’inciampo in piazza Verdi, alla presenza delle autorità. A Concordia, due i momenti in programma: alle 9 un momento di raccoglimento in piazza 29 Maggio, con il parroco don Andrea Kielbasa e alle 20.30 al Teatro del Popolo, la ‘Filarmonica G.Diazzi’, in collaborazione con la Compagnia teatrale ‘Stelle allo Specchio’, presenta ‘Sorridi, sei in onda’, con la partecipazione di Umberto Scida, re dell’operetta italiana. L’ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione presso la Biblioteca comunale. Medolla ricorderà le scosse alle 18, con la deposizione di una corona di alloro da parte dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord presso il monumento alle vittime di Piazza del Popolo e alle 19 con la Messa celebrata dal vescovo emerito don Lino Pizzi presso la chiesa temporanea. Due le commemorazioni previste a Mirandola la mattina del 29 maggio: alle 8 presso le scuole ‘Montanari’ e alle 9 davanti al Duomo con il sindaco.

Angiolina Gozzi