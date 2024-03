Antenna di telefonia a Zocchetta, iter concluso

ZOCCA

È concluso l’iter autorizzativo per la realizzazione del traliccio per la rete mobile ad alta velocità che sarà installato a Zocchetta, località del territorio comune di Zocca. Il progetto realizzativo di questo traliccio ‘Cellmon’ per rete mobile, un intervento finanziato da Lepida, è già stato approvato dalla Giunta comunale e ha ottenuto tutti pareri e i nulla osta necessari. La conclusione della fase più complessa, quella della conferenza dei servizi, arriva in seguito all’acquisizione di tutti i pareri e nulla osta necessari per costruire una simile struttura nell’area individuata dall’Amministrazione Comunale, congiuntamente con Lepida. Il traliccio verrà realizzato dall’operatore Tim in un’area relativamente riparata dal verde esistente, avrà un’altezza di 25 metri e occuperà una superficie di poco meno di 40 metri quadrati; andrà a dare segnale e a potenziare quello già esistente a 360° per un raggio di circa cinque chilometri, andando quindi a coprire una buona fetta del nostro territorio, con particolare attenzione alla frazione di Montecorone, da sempre non servita da questo indispensabile servizio e quindi priva d segnale per i cellulari e per Internet. Coprirà la frazione Montombraro, in parte Ciano, gran parte del capoluogo. Si passa quindi ora alla fase realizzativa, con la consegna dell’area a Tim; il sito dovrebbe essere operativo entro fine anno. Il sindaco Federico Ropa ringrazia "l’Ufficio Urbanistica, in particolar modo il geometra Nicola Righi, e i tecnici di Lepida che insieme all’Amministrazione hanno seguito questa importante e non semplice pratica che ha coinvolto diversi Enti ed organi".

w.b.